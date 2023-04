Robin Page Tome 2 : Terrasser les monstres, niveau intermédiaire

Son démon n'est pas le seul monstre dont elle devrait s'inquiéter... Je suis liée à un démon. J'ai passé ma vie à éviter la magie à tout prix. Désormais, je suis responsable d'un démon disposant d'une magie plus puissante que celle de l'enchanteur ou du mage le plus coriace. Les démons sont maléfiques. C'est ce que prétendent mes livres. C'est ce que je constate. Il est impitoyable, caractériel et froid. Mais il me protège avec acharnement. Je me demande s'il dissimule un coeur derrière son hostilité. Mon démon est un monstre. Qu'il soit dépourvu de coeur ou non, le contrat que j'ai conclu avec lui est illégal et plus que dangereux. Ensemble, nous devons trouver un moyen de le renvoyer dans son propre monde avant que quelqu'un ne découvre notre secret. #UrbanFantasy #SlowBurn #Démons #Action #Humour