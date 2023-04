Le projet nova : un complexe de recherche et d'innovation destiné à devenir le pôle des industries de pointe. Parc industriel perdu au milieu des champs en Haute-Garonne, il donne à l'environnement un air de colonie martienne. Jusqu'à l'accident. Agents chimiques, biotechnologie, matériaux toxiques et instables ou encore organismes rares et dangereux sont expulsés dans l'air et répandus sur la terre. La région est confinée, et renommée "Zone Morte". Mais tout n'a pas disparu... dans ce nouvel environnement, des micro-organismes, des espèces végétales ou animales ont fait leur apparition : on les appelle les "cas marginaux". Bustari et Prévil, enquêteurs spéciaux de la Mission de Contrôle Sanitaire, sont désignés pour enquêter sur ces derniers. Aidés des officiers Berthod et Skeb, ils vont se lancer sur une affaire qui les poussera plus loin qu'ils ne le pensaient. En effet, depuis peu, une vague de morts suspectes liées aux cocons, des organismes fongiques aux propriétés étranges, balaye la région. Au fil des investigations, ce qui semblait n'être que des accidents se révèle faire partie d'une grande manipulation, beaucoup plus dangereuse : deux questions se posent désormais : comment lutter contre cette menace ? et surtout, qui tire les ficelles ? Olivier Valbreye nous dévoile un éco-thriller mêlant scandale sanitaire et enquête criminelle. Un roman alerte, esquissant les bouleversements et les périls qui nous attendent si rien ne change.