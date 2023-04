Iles lisibles. Pensées, réflexions et tribulations d'un jeune comorien

L'océan qui borde son île natale aura été sa plus grande source inspiration. Mohéli (Comores) où il naquit et grandit, reste le berceau d'Amir Mounibou. Sa poésie est belle car elle livre ses secrets dans cet air d'amertume dans lequel nous parcourons le fil de sa vie. Si ses îles restent sa fierté, elles n'en font pas moins sa douleur. On perçoit dans les vers qu'il dédie à la mer, autant d'amour que de reproches. Il lui en veut, entre autres, d'être le cimetière des rêves de ses concitoyens. Sans en prendre une dimension politique, on devine ou on croit deviner que son but reste purement poétique. Le poète nous immerge dans ces bouts de terre bercés par une mer douce, belle, nourricière mais qui est aussi dévoreuse d'espoir, de rêves et de vies. Cette mer par laquelle s'en vont ceux qu'il a tant aimé.