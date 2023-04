Victor Hugo a visité la Suisse a cinq reprises, entre 1925 et 1884, mais c'est essentiellement le court voyage qu'il y a fait en 1839 qui a le plus marqué son oeuvre. En effet, plusieurs des grandes lettres constituant le récit de voyage publié en 1842, chez Delloye, sous le titre Le Rhin, ont trait à son passage en terres helvétiques et comprennent de pittoresques descriptions de certaines grandes villes suisses. D'autres pages de la même époque, plus ou moins développées, ne trouvèrent pas d'utilisation immédiate et restèrent dans les papiers du poète ; elles ne furent publiées qu'à titre posthume, en 1890, dans Alpes et Pyrénées. Sous le titre non hugolien de Voyages en Suisse, on trouvera ici l'ensemble de ces textes, regroupés selon l'ordre chronologique du voyage de 1839. S'y ajoutent encore les notes, succinctes, datant d'un nouveau séjour que Hugo a fait en Suisse en 1869, à l'occasion du Congrès de la Paix de Lausanne. Cette nouvelle édition reprend l'introduction de Pierre-Olivier Walzer conçue pour ce même titre publié par L'Age d'Homme en 1982. Poète, dramaturge et romancier, Victor Hugo (1802-1885) est considéré comme l'un des plus importants écrivains de langue française. Figure majeure du courant romantique, il est également un intellectuel engagé en rupture avec les modèles archaïques qui perdurent à son époque.