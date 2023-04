Albert Marquet, l'eau, miroir du ciel

Exposition au MuMa du Havre du 22 avril au 24 septembre 2023, avec présence d'un récent tableau acheté par le musée "le bassin du Havre". Né à Bordeaux en 1875, Albert Jacquet se forme à Paris : il y rencontre Henri Matisse et Dufy et ensemble, s'engagent dans l'aventure du fauvisme. Fin juin 1906, Marquet rejoint Dufy au Havre quelques jours à l'hôtel du Ruban Bleu, situé entre le Bassin du Commerce et le Bassin du Roy et ils commencent une fructueuse collaboration. Ils peignent côte à côte, en cette saison estivale, la ville qui leur fournit de nombreux motifs : les rues et les quai pavoisés, la plage avec ses estacades envahies par les promeneurs et les baigneurs, l'Arsenal. La Normandie en général et la côte normande en particulier, les plages de Fécamp et de Trouville par exemple, les ports de Rouen et de Honfleur sont des paysages courants dans son oeuvre. La couleur contribue fortement à structurer l'oeuvre en plans étagés et aux perspectives parfois audacieuses du peintre surtout quand il peint les quai de Seine à Paris. 2. 14. 0. 0 2. 14. 0. 0 2. 14. 0. 0