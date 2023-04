100 clés du Moyen-Âge en Normandie

C'est par le traité de Saint-Clair-sur-Epte, en 911, que le roi des Francs, Charles le Simple, fut contraint de concéder au chef viking Rollon, toutes les terres "depuis l'Epte jusqu'à la mer". Quelques décennies plus tard, les Vikings, devenus les Normands, s'emploient à réorganiser ce vaste domaine, dont héritera bientôt un guerrier hors du commun : Guillaume le Conquérant, né à Falaise en Normandie. En 1066, il devient Roi d'Angleterre en reportant la Bataille d'Hastings. La fabuleuse Tapisserie de Bayeux raconte son épopée. A Caen, Guillaume fait édifier un château, l'une des plus vastes enceintes fortifiées d'Europe. Son arrière, arrière-petit-fils Richard Coeur de Lion règnera pendant 10 ans. On lui doit notamment Château Gaillard, dans l'Eure. L'histoire de Jeanne d'Arc est tragiquement liée à celle de Rouen. C'est ici que se tint son procès. L'héroïne périra sur le bûcher, sur la Place du Vieux Marché. Un Historial lui est dédié. Que des monuments, sites, lieux, contes, personnages qui parlent et illustrent la Normandie au Moyen-Age et qui sont répertoriés dans ce petit livre organisé en fiches. 2. 14. 0. 0 2. 14. 0. 0