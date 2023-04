"Théoricien de la connaissance et héros de la Résistance, dissident du stalinisme et infatigable promoteur du "principe espérance", anthropologue de la mort et sociologue du temps présent, Edgar Morin est un touche-à-tout universel. Comme l'illustrent les textes et entretiens présentés dans cet ouvrage qui reprend une partie des dialogues menés avec lui dans les colonnes du Monde, Edgar Morin a saisi son époque avec sagacité, su capter l'essence des événements, les inscrire dans la longue durée. Un siècle d'existence passé dans les arcanes de l'histoire et de la connaissance lui a appris cette chose qui, dans notre "océan d'incertitudes", est loin d'être une devise superflue : "Attends-toi à l'inattendu". " Nicolas TruongEdgar Morin, né en 1921, est sociologue et philosophe. Nicolas Truong est grand reporter au service Idées-Débats du quotidien Le Monde.