Comprendre son enfant grâce à l'astrologie

Dans un ciel de naissance se trouvent codées et concentrées des centaines d'informations sur ce que nous sommes, sur ce que nous désirons, sur la manière dont nous réagissons... A travers cet ouvrage, Philippe Regnicoli vous propose d'approfondir la thématique du thème astral et de véritablement comprendre en profondeur la psyché de votre enfant (et accessoirement la vôtre ! ), loin de toute caricature ou stéréotype, pour mieux l'accompagner. Ce livre a pour but, avec un accompagnement pas à pas, d'apprendre à tirer l'essentiel d'un thème astrologique pour vivre de la meilleure façon nos relations parent/enfant. Nous avons tous, dès la naissance, certains besoins et attentes et des comportements récurrents. Parvenir à les identifier est la seule manière de s'en libérer. Et l'astrologie est un fabuleux outil pour obtenir cette connaissance - de soi et des autres. Une plongée dans cet univers fascinant qui vous apportera de nouvelles clefs pour accompagner votre enfant au quotidien.