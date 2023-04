Sur le chemin des étoiles. Navigation traditionnelle et peuplement des îles du Pacifique

Cet ouvrage est la première synthèse publiée en français sur la navigation traditionnelle des populations des îles du Pacifique. Dans le sillage des maîtres navigateurs, on découvre comment, à une époque où les autres peuples se limitaient au cabotage, ils explorèrent le plus vaste océan du monde sur des embarcations aux performances étonnantes, ancêtres des catamarans modernes. De l'Asie du Sud-Est à l'île de Pâques et même jusqu'aux rivages du continent américain, ce livre, basé sur les connaissances les plus récentes, nous convie à revivre la progressive conquête par notre espèce de centaines d'îles dispersées sur un tiers de la surface du globe : un exploit unique dans l'histoire de l'humanité. Professeur des universités en ethno-archéologie du Pacifique, Eric Conte livre une étude documentée, approfondie et accessible au grand public, illustrée d'une riche iconographie.