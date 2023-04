Liquoreux d'Aquitaine et d'ailleurs propose un éclairage neuf sur les vignobles qui produisent des vins blancs doux et liquoreux, avec une mise en perspective sur le temps long. Cet ouvrage vise en montrer l'originalité de ces vignobles mais aussi leur diversité et leur insertion dans l'économie, l'histoire et la culture des espaces ruraux d'un large Sud-Ouest. A partir d'études de cas, d'analyses ciblées mais aussi de perspectives synthétiques, ce livre est le premier à offrir une somme complète sur les vignobles et vins blancs liquoreux dont la réputation et celle des espaces qui les produisent sont intrinsèquement liées. Cet ouvrage est issu d'un programme de recherche sur les vins liquoreux de l'université Bordeaux Montaigne et de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour ayant bénéficié d'un soutien de la région Nouvelle Aquitaine...