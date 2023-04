Le chemin d'Amadour. De l'océan Atlantique aux Causses du Quercy, mettez vos pas dans la légende !

La légende veut qu'un certain Zachée venu de Palestine avec son épouse Véronique débarqua sur les plages de Soulac-sur-Mer. Véronique disparue (on édifiera Notre-Dame-de-La-Fin-des-Terres pour lui rendre hommage), Zachée parcourt l'intérieur des terres pour finir son long chemin en ermite dans un lieu qui prendra le nom de Rocamadour avec son désormais célèbre sanctuaire. Le Chemin d'Amadour est une invitation à découvrir sur 600 km les contes et légendes locales en traversant la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Dordogne et le Lot. Une aventure de trois semaines ponctuée de paysages spectaculaires et de villages pittoresques. Cet ouvrage est le premier topoguide permettant de cheminer sur ce tracé nouvellement balisé.