Les temps intimes. Genre, sexe et quinoa

Qu'il est donc devenu difficile d'être soi ? ! Identités qui s'entrechoquent, familles qui se dé/recomposent, monde extérieur qui se fait anxiogène... : un kaléidoscope de métamorphoses inédites remue tout un chacun dans ce qu'il a de plus intime. L'identité sexuelle est-elle devenue politique ?? En quoi les nouvelles masculinités questionnent-elles le genre ?? Suis-je mieux chez moi à consommer des séries ?? Mon assiette dit-elle qui je suis ?? Un petit livre qui nous raconte ces grandes transformations du moi et des émois, et quatre facettes essentielles d'un nouveau visage en train de prendre forme - le nôtre.