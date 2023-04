Le mage sombre, le trône d'Avalon Tome 1

Alors que Cassandra voyage en Ecosse avec sa famille, ses vacances virent au cauchemar. Ses parents sont brutalement assassinés et elle est sauvée in extremis par des membres de l'Ordre d'Avallon. Emmenée contre son gré dans leur repère souterrain, la jeune femme découvre avec stupeur que la magie existe. Désormais prisonnière d'une communauté de mages qui vit à l'écart des humains depuis des siècles, elle attire l'attention du leader de l'Ordre. L'aura sombre et mystérieuse de Novak la frappe immédiatement. Cet homme aux traits divins et aux iris émeraudes s'avère aussi menaçant que captivant. Il ne tarde pas à lui faire passer un test d'aptitudes magiques. Le résultat est sans appel : les pouvoirs de Cassandra dépassent l'entendement. C'est du jamais vu, de surcroit pour une femme ! Et au sein de cette société très patriarcale, ce n'est pas au goût de tout le monde... Pour apprendre à maîtriser ses dons, elle va devoir compter sur l'aide de l'énigmatique Novak. Mais le temps presse : Katsaros, le meurtrier de ses parents, traque sans relâche tous les magiciens. Et il n'a qu'une idée en tête : réduire Avallon en cendres.