Amanda Sparks Tome 2 : Mystère givré en Alaska

Après avoir assisté en direct à l'enlèvement de son père en plein Las Vegas, Amanda et sa mère ont suivi sa piste en Alaska. Pendant que sa mère travaille sur la suite de son film, Amanda et son ami Ben poursuivent leur enquête. Ils font la rencontrent des enfants inuits et réalisent que leur terre est menacée par des forages pétroliers. Et si le père d'Amanda avait prémédité une nouvelle action militante en Alaska ? Plus Amanda y pense, plus elle est certaine d'être sur la bonne voie !