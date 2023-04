La capitale de l'Italie est une preuve tangible et captivante de l'évolution de notre civilisation. Les ruines de la Rome antique nous font remonter dans le temps jusqu'à l'Empire romain. Les églises et les musées exhibent des oeuvres des maîtres de la Renaissance. Les rues et les marchés animés témoignent que Rome est une métropole cosmopolite et moderne. Outre cela, les touristes sont attirés par la délectable cuisine et l'ambiance dolce vita, rendue célèbre par le cinéma mondial. Explorez Rome et le Vatican avec la série "guide light" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, ces publications contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. GUIDE : - 14 itinéraires de visite passionnants - des cartes indiquant l'emplacement des 97 sites traités - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur la cuisine locale - nombreuses curiosités historiques et culturelles - photos en couleurs - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - laminée, pliable et détachable au format de poche - échelle 1 : 15 000 (centre-ville à l'échelle 1 : 10 000).