Une famille iranienne séparée par la révolution de 1979 se réunit pendant dix jours dans une maison louée au bord de la mer sur la côte turque. Mère a eu six enfants et n'en a pas revu certains depuis vingt-huit ans. Le temps et le poids des malentendus ont profondément divisé la famille, et il est temps pour chacun d'affronter les ressentiments des autres avant que la famille ne soit définitivement désunie. Formidable figure maternelle, Mère est là pour entendre les points de vue, réconcilier les coeurs et encourager le désir de compréhension. Interdit en Iran, A ceux qui sont partis, à ceux qui sont restés est un hommage plein d'humanité et d'espoir à son peuple.