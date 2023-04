The Remnant Chronicles Tome 3 : The Beauty of Darkness

Retenus prisonniers de Venda, Lia et Rafe ont réussi à s'échapper. Il leur faut désormais rejoindre Morrighan au plus vite afin de prévenir le royaume de la menace qui se profile. Car durant sa captivité, Lia a vu de ses propres yeux l'armée que rassemblait le Komizar pour envahir les terres de son peuple. Et elle sait aussi que des traîtres se cachent à la cour de son père... Mais Lia a été gravement blessée durant leur fuite, Kaden s'est lancé à leurs trousses et Rafe est rattrapé par ses devoirs de prince de Dalbreck... Marquée par les épreuves mais consciente du cataclysme qui s'annonce, Lia n'a plus le choix et va devoir endosser le rôle qu'elle a si longtemps fui : celui de Première Fille, de guerrière, de meneuse. Le dénouement de la trilogie épique et flamboyante de Mary E. Pearson !