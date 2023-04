Archives de sciences sociales des religions N° 201, avril 2023

Le dossier sur "les catégories religieuses et séculières de la martialité" s'organise autour de quatre enquêtes historiques et anthropologiques, conduites en Inde, en Chine, au Japon et en Indonésie. La martialité y apparaît comme une notion englobante qui permet d'inclure des termes plus spécifiques, la "guerre" , le "militaire" , les "arts martiaux" , par une approche comparée au sein des mondes sociaux différents dans lesquels ils se déploient. Il s'agit aussi de décrire les processus sociaux de longue durée par lesquels les sphères du religieux et du politique s'autonomisent l'une à l'égard de l'autre, au prix du développement de traitements en apparence paradoxaux du registre guerrier qu'elles ont en commun. A ce premier ensemble s'ajoutent deux articles consacrés à des approches quantitatives du fait religieux au Portugal et en Argentine, ainsi qu'une réflexion sur les usages du mot "hérésie" dans la sociologie de Pierre Bourdieu. Enfin, la revue a demandé à trois auteurs de croiser leurs lectures sur la récente traduction en français du livre majeur d'Ernesto De Martino Morts et pleurs rituels.