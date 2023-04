Chercheurs d'arbres. Récits d'hier et d'aujourd'hui

Depuis des siècles, des hommes et des femmes se consacrent à la recherche, à l'identification et à la sauvegarde des arbres, qu'ils soient exceptionnels, singuliers ou plus familiers mais tous dignes d'intérêt. Parmi ces chercheurs d'arbres, certains sont botanistes et contribuent à l'inventaire végétal planétaire ; d'autres sont animés par le désir de révéler des spécimens remarquables échappant au canon de leur espèce. Et puis, il y a les chercheurs inclassables, ceux pour qui les arbres anciens sont les ultimes refuges d'une nature en perdition, ou des reliques témoignant de relations entre l'homme et son environnement. Les plus aventureux explorent les dernières forêts primaires de la planète, tandis que d'autres parcourent les bois et les campagnes de leurs paysages quotidiens. Tous partagent le même dessein : révéler des trésors botaniques insoupçonnés dont beaucoup figurent dans cet ouvrage.