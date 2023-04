Exceptionnels Animaux. 7 histoires vraies

Voilà sept récits tantôt drôles, tantôt émouvants, toujours basés sur des faits réels, qui mettent en scène des animaux exceptionnels et qui prouvent que, tout autour du monde, les bêtes peuvent être les meilleures amies de l'homme... et réciproquement. Un magnifique recueil d'histoires somptueusement illustrées, pour s'émerveiller, rire et vibrer, comme une tendre invitation au respect du monde animal et à la préservation de sa belle diversité.