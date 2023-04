Venise. Avec 1 Plan détachable

Venise, avec sa lagune pittoresque, possède un charme indéniable. Célèbre dans le monde entier pour son carnaval et son festival de cinéma, c'est aussi un berceau de l'art qui a inspiré peintres, musiciens et architectes. Ici, abandonnez les moyens de transport traditionnels au profit du vaporetto ou des gondoles qui vous emmènent le long du Canal Grande. Siroter un café sur la place Saint-Marc sera agrémenté par la vue sur la célèbre basilique et le palais des Doges. Le musée de la dentelle sur l'île de Burano, le plus ancien ghetto d'Europe, la galerie de l'Académie et le pont des Soupirs attendent également les visiteurs. Explorez Venise avec la série "guide light" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, ces publications contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. Le guide comprend une carte laminée pliable et détachable. GUIDE : - 11 itinéraires de visite passionnants - des cartes indiquant l'emplacement des 85 sites traités - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur les transports en commun - nombreuses curiosités historiques et culturelles - photos en couleurs - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - laminée, pliable et détachable - échelle 1 : 6 000.