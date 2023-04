La drôle de créature du "Guide de survie dans la ville" pioche un nouvel album de son arbre-bibliothèque : c'est un Guide de Survie dans la Mer ! Elle s'installe confortablement près de la rivière, ouvre son livre mais... comment consoler cette grenouille qui sanglote sur son nénuphar ? Heureusement, le précieux guide regorge de solutions pour tous les problèmes, et voici une nouvelle aventure loufoque qui démarre ! Méduses, perles et murènes seront cette fois du voyage. Les situations cocasses et décalées s'enchaînent avec bonheur, notre créature préférée contournant avec astuce et ingéniosité les obstacles qui le séparent d'une charmante sirène... Dans le troisième tome de cette série, récompensée par un prestigieux prix à la Foire de Bologne, l'autrice chinoise Hao Shuo détourne avec poésie les codes du mode d'emploi et s'amuse avec malice de l'image traditionnelle du Prince charmant délivrant sa princesse. Construisant avec justesse un univers apparemment simple et coloré, Hao Shuo ne cesse en réalité de prendre au dépourvu son lecteur, et c'est à chaque fois drôle et rafraîchissant.