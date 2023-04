Complot à la cour du Roi Soleil

Une enquête trépidante à Versailles, sous le règne du Roi Soleil ! Grâce aux réglettes à trous magiques, Juliette et Romain basculent en plein coeur de la France du XVIIe siècle. De la cour de Versailles aux relais de poste, en passant par les navires, les forts militaires et les blanchisseries, les deux héros devront démêler le vrai du faux pour déjouer le vrai du faux, et ainsi sauver la couronne de France.