La thérapie narrative avec les enfants et leur famille

Ce livre réunit deux auteurs reconnus - Michael White et Alice Morgan - et présente des histoires de thérapie avec des enfants et leurs familles, en donnant des précisions sur la manière dont les conversations sont construites tout au long de la thérapie. Les auteurs expliquent en détail la pratique de l'externalisation, les conversations en échafaudage, les manières d'inviter des personnes significatives dans la vie des enfants comme témoins pendant les consultations. L'ouvrage contient des histoires émouvantes et amusantes sur le travail avec les enfants et leurs familles mais il propose aussi une réflexion sur la position du thérapeute : - lorsqu'il y a un conflit entre parents et enfants, comment les thérapeutes peuvent-ils créer un contexte de collaboration ? - comment les thérapeutes peuvent-ils répondre à des enfants qui ont vécu un trauma important ? - quelles réflexions peuvent aider lorsqu'une séance avec un enfant semble ne pas progresser ? - comment la thérapie narrative contribue-t-elle à l'enquête sociale concernant la protection des enfants ? Si dans votre travail vous avez des conversations avec des enfants, ce livre rigoureux et facile à lire vous sera d'une aide précieuse.