De Royat à Chamalières. Arts & Histoire de deux villes d'Auvergne

Alain Tourreau propose une visite guidée de deux villes nichées à l'entrée du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, unies par la géographie et le thermalisme. Royat et Chamalières connurent leurs heures de gloire sous le Second Empire qui vit se bousculer dans les palaces de nombreuses têtes couronnées. Mais, l'histoire et le patrimoine culturel de ces deux villes ne sauraient se résumer à cet épisode flamboyant. Au fil de promenades proposées par l'auteur et de centres d'intérêt, le lecteur revisitera vingt siècles d'Histoire et d'aventure humaine.