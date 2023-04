Marin, engagé au service des Français et des océans

Devenir marin, c'est l'opportunité d'apprendre de nombreux métiers techniques et responsabilisant au service de missions riches de sens. C'est aussi l'assurance de bâtir une carrière épanouissante qui permet de développer des qualités d'adaptation et de rigueur, d'améliorer sa force tant physique que mentale, et peu à peu de de développer ses compétences et de gagner en responsabilités. C'est enfin la garantie d'évoluer dans une grande communauté d'hommes et de femmes où se cultivent chaque jour l'entraide et la solidarité, au service des Océans et de la France. Rejoindre la Marine nationale, c'est se lancer dans une aventure humaine et professionnelle qui demande un engagement et une implication chaque jour renouvelés. Plus que des métiers et des formations, c'est un choix de vie unique, animée par l'esprit d'équipage et le goût du large. Cet ouvrage présente les missions de la Marine au service des Français et la diversité de ses formations et de ses métiers. Pour ceux qui souhaitent s'engager, ou tout simplement fasciner par le dévouement des marins, déployés quotidiennement toutes les mers du monde.