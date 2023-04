Mémoires cellulaires

Cent mille milliards de cellules circulent à l'intérieur de nous, elles constituent notre vivant. Notre siècle fonde sa recherche sur le tangible, la rationalité, la quête de preuves. Cependant, le fonctionnement de nos cellules reste un territoire riche d'hypothèses et de découvertes tant sur leur fonctionnement que sur l'évolution dans l'organisme. La pratique de la mémoire cellulaire est une approche holistique qui permet d'identifier le langage de nos cellules, de se mettre à l'écoute des croyances ancestrales, des scénarios traumatiques ou expériences vécues. Aux confins de notre organisme vibre ce tout construit de pensées limitantes qui émergent dans le présent. Cela nous impose des freins, des limites, des systèmes de pensées dont nous sommes des héritiers inconscients. Pouvons-nous concevoir que chaque cellule est une partie infiniment petite qui connait toute de notre histoire et la révèle ? Pouvons-nous imaginer que les noyaux de chaque cellule contiennent les expériences de nos ancêtres et l'histoire de notre âme ? Françoise Nallet nous invite à découvrir les aptitudes gigantesques et insoupçonnées de ces cellules lorsqu'elles dévoilent leurs codes de communication. Cette alchimie particulière s'organise sous l'observation contrôlée de l'intestin, du cerveau et de toutes les parties du corps. Ce livre est une invitation à découvrir ce qui se dit dans nos cellules et à convertir ce langage. Admettre que les cellules communiquent entre elles, c'est réfléchir aux incidences de ce langage sur nos cellules et la relation de cause à effet pour notre santé. Cette piste de réflexion offre de nouvelles opportunités de guérison du corps, du coeur et de notre esprit en vue de nous libérer de ce qui ne nous appartient plus.