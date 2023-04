L'indépendance émotionnelle. Se libérer du regard et des attentes des autres pour conquérir sa liberté

Comment être soi-même, sans jouer un rôle ni se cacher ? Comment choisir sa vie, sans se soucier du regard des autres ? Nous pouvons tous y parvenir grâce à l'indépendance émotionnelle, un chemin qu'il est essentiel de parcourir pour bien vivre en famille, en couple, au travail et... avec soi-même. L'indépendance émotionnelle, c'est la conviction que notre valeur personnelle et notre bien-être mental ne dépendent ni d'autrui ni des facteurs extérieurs. C'est la liberté de ressentir par nous-mêmes et de faire des choix de vie alignés avec nos désirs profonds. Il s'agit aussi de notre capacité à apprivoiser nos émotions, quand une situation inhabituelle se présente. Lorsque nous atteignons cette forme d'indépendance, nous sommes libres et n'éprouvons plus le besoin de chercher l'approbation des autres - le parent, le partenaire, le patron... Nous pouvons nous affranchir de leur regard critique, briser les liens de dépendance initiaux qui se sont instaurés durant l'enfance, penser par nous-mêmes et mener notre vie comme nous l'entendons !