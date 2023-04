Le grand livre de la facilitation graphique. Postures, outils, techniques et méthodes de pensée visuelle pour collaborer

Pourquoi un croquis sur un coin de table permet-il de dénouer une discussion qui était bloquée ? Pourquoi est-ce aussi compliqué de trouver sa route en demandant son chemin et si simple à l'aide d'une carte ? Pourquoi l'affichage de notions à apprendre facilite leur compréhension et leur acquisition ? Parce que les visuels ont une puissance. Ce livre décrypte et donne accès à la puissance des visuels pour faciliter ces relations entre humains. Il dévoile comment l'usage des visuels influence, soutient et développe les relations avec et entre interlocuteurs. Il offre les moyens de faciliter la collaboration pour réussir nos projets. Il trace les liens entre facilitation, facilitation graphique, les techniques visuelles et les compétences opérationnelles associées. Il permet de développer ces compétences et donne les clés de leur mise en oeuvre.