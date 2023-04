Les Harkis pendant la guerre d'Algérie. Février 1956-Septembre 1962

Affirmer que, plus de 60 ans après la signature des accords d'Evian le 18 mars 1962 et leur entrée en vigueur le 19, la guerre d'Algérie suscite encore de nombreuses passions et polémiques, est un euphémisme. Mais à l'intérieur de ce conflit, un groupe d'acteurs cristallise et exacerbe plus encore les tensions, les crispations, les polémiques et le malaise. Il s'agit d'une des cinq catégories de troupes dites "supplétives" , ou "auxiliaires" déployées aux côtés de l'armée française dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre : les harkis. Or, jusqu'à présent, les études historiques consacrées aux harkis sont essentiellement restées centrées sur les questions mémorielles, et aucune n'est entrée dans les détails concrets de la réalité vécue par ces troupes supplétives. C'est le propos de cet ouvrage, qui détaille les modalités, à la fois opérationnelles et psychologiques, de l'emploi des harkis dans la lutte contre la guérilla du FLN. L'étude de l'ensemble des dossiers nominatifs des harkis décédés en service commandé durant les opérations de maintien de l'ordre, fonds jusqu'alors non étudié, a permis de réaliser une première approche plus concrète de cette réalité, ouvrant la voie à de multiples pistes historiques.