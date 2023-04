Le Nid de Frelons

2022. Saint-Just en Damas, un village comme tant d'autres niché entre Forez et Auvergne, va brutalement devenir le théâtre de deux crimes mystérieux dont celui de la belle Angélique, agricultrice courageuse et ruinée qui se bat pour sauver son exploitation. Elle est également serveuse au bar restaurant le "Coeur Chantant" , dernier commerce du village et pour ses habitants leur unique repère, voire leur raison de vivre. Tous connaissent le meurtrier, mais, afin de conserver leur refuge, ils deviendront malgré eux ses complices silencieux, hypocrites et pourtant attachants... Le retournement final, à la "Manon des sources" , nous invite à un possible rendez-vous avec notre conscience et une pensée nouvelle pour ces derniers gardiens.