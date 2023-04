70 questions de (futurs) parents

Quand a lieu l'ovulation ? Quelles sont les chances de succès d'une PMA ? Peut-on deviner le sexe de l'enfant à naître ? Qu'en est-il vraiment de la consommation d'alcool pendant la grossesse ? Peut-on rester végétalienne ? Le foetus est-il sensible à la musique ? Pourquoi l'accouchement est-il douloureux ? Y a-t-il une méthode naturelle de déclenchement ? Accouche-t-on davantage les nuits de pleine lune ? Que voient les nourrissons ? Le père peut-il allaiter ? Pourquoi les enfants n'aiment-ils pas les légumes ? Autant de questions sérieuses ou futiles, complexes ou inquiétantes, que les futurs parents comme ceux de jeunes enfants se posent. Mais, entre désinformation, lobbying, légendes urbaines, il n'est pas simple de trouver des réponses fiables et complètes. Les scientifiques se sont penchés sur ces questions et bien d'autres encore. Cet ouvrage met enfin leurs études à la portée de tous !