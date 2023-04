Extinction des feux

Serge, ancien reporter de guerre, élève seul son fils Matthieu, un jeune adulte, depuis la disparition de son épouse. Il vit replié dans sa maison, bâcle ses articles et préfère se consacrer à l'élevage de volatiles exotiques tandis que son fils endosse toutes les responsabilités matérielles. Leurs voisins, Alain et Cynthia, les soutiennent autant qu'ils peuvent, même si les ardeurs empressées de Cynthia envers Serge embarrassent ce dernier. Lorsqu'une épidémie d'origine inconnue se déclare dans le pays, Cynthia et Matthieu comprennent avec stupéfaction que la société de traitement des eaux qui les emploie joue un rôle dans la transmission de la maladie. Matthieu, amoureux d'une militante écologiste, n'ose pas lui avouer où il travaille. Prisonniers de leur passé et empêtrés dans leurs faux-semblants, les personnages de ce roman dévoilent un talent singulier pour imaginer des solutions pires que leurs problèmes. L'imposture est un masque dont ils se détachent peu à peu pour dénoncer le scandale des rejets toxiques de la société de traitement. L'auteur fait le portrait ironique d'une société où les êtres s'étiolent parce qu'ils ne parviennent plus à donner du sens à leur existence mais progressivement reviennent à la vie.