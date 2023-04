Qu'avez-vous vu, vous, de proprement extraordinaire dans votre vie ? Amélie Lucas-Gary a posé cette question à une centaine de personnes et a retranscrit les réponses. Dans chaque réponse on sent le plaisir de quelqu'un à se remémorer les moments les plus marquantsA de sa vie. C'est beau, souvent drôle, émouvant, grandiose et simple. Puis, au fil de la lecture on se pose la question à soi-même, on participe à ce livre de témoignages. Dans les blancs on glisse ses propres réponses. On les écrit sans les écrire. Juste pour faire partie de ces vies en minuscules. Livre de témoignages donc, ce qu'on appelle de la non-fiction, et pourtant on se dit que bien souvent la fiction vient se glisser là-dedans, comme si on vivait dans une parabole de la littérature : l'art de vivre ce qui vous arrive et qui pourtant ne vous est jamais arrivé.