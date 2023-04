Surmonter le traumatisme. Initiation à la Psychothérapie du Trauma Réassociative

La PTR est une thérapie psychocorporelle indissociable de l'hypnose pendant laquelle patient et thérapeute ont chacun leur travail à effectuer et échangent à tout instant : le thérapeute informe et instruit le patient de ses visées et moyens thérapeutiques alors que ce dernier le tient au courant de ce qui se passe en lui et exprime ses besoins (souvent restés inconscients jusque-là). Face à lui, il sent un thérapeute solide, sachant s'adapter et confiant, qui dispose de véritables anesthésiants émotionnels : les Protections Dissociatives. Présentées ici par leur concepteur, elles révolutionnent la thérapie en permettant aux patients de revisiter le coeur de leurs traumas dissociés, tout en étant protégés. Grâce à elles, un traitement doux et profond répond enfin au besoin de sécurité des personnes en souffrance, que ce soit à la suite de "simples blessures de vie" ou à des traumas complexes. Vous verrez également comment la conceptualisation novatrice de la maladie psychosomatique en tant que phénomène hypnotique en facilite le traitement.