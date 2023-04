Cols de Légende. Tome 1, 20 cols qui ont marqué l'histoire du Tour de France

Le Galibier, l'Izoard, le Ventoux, l'Aubisque... Des noms qui font rêver ou qui font peur, qui alimentent les fantasmes, qui appellent à l'évasion... Nicolas Geay est grand reporter sur France Télévisions, couvrant le Tour de France depuis de nombreuses années. Il est aussi un cycliste émérite et passionné, amoureux de la montagne. Il vous emmène à ses côtés gravir 20 cols français qui ont écrit l'histoire du cyclisme. Au gré d'un récit authentique, il vous fait vivre ces ascensions avec précision afin qu'elles n'aient plus de secret pour vous. Il vous présente les caractéristiques de chaque col, vous livre des conseils spécifiques, agrémentés de photos qui vous invitent à voyager et à enfourcher votre vélo... Côté historique, il vous remémore les temps forts du Tour de France lors de ses différents passages dans ces cols mythiques. Privilège exceptionnel, vous bénéficiez également du regard et de l'expérience de grands champions qui ont brillé sur le Tour de France. Ils ont tous répondu aux questions de Nicolas afin de partager leurs souvenirs et de vous faire profiter de leurs immenses connaissances de ce terrain si spécifique. Entre beau livre et carnet de route, cet ouvrage atypique et unique, déjà vendu à près de 15 000 exemplaires, comblera tous les amoureux de cyclisme et de nouveaux horizons.