J'ai la mémoire qui flanche. Conseils et jeux pour améliorer sa mémoire. 150 Activités

Plus de 100 jeux et exercices progressifs pour ne plus rien oublier. Le mémoire se travaille, à vous de jouer ! Comment travailler sa mémoire à son rythme avec méthode pour obtenir des résultats tangibles ? Quel type de mémoire travailler, à quel rythme, à quoi cela servira-t-il dans la vie de tous les jours ? L'objectif de cet ouvrage est de proposer à l'adulte qui souhaite entretenir sa mémoire des exercices de différents niveaux de difficulté et ludiques. Les premières pages du cahier expliquent clairement comment améliorer sa mémoire grâce à une approche scientifique vulgarisée et des explications claires et pratiques. C'est en travaillant régulièrement sa mémoire qu'on lutte le plus efficacement contre les troubles de mémoire et sa dégradation. Un test de départ conduit à choisir son parcours pour adapter et optimiser l'utilisation de ce cahier. Les exercices sont en effet proposés selon trois niveaux de progression : novice, medium et expert. Enrichi de méthodes et de conseils, cet ouvrage permet de travailler trois types de mémoires : verbale (pour retenir des listes de mots, des textes), visuelle (pour retenir ce que l'on voit - utile pour se rappeler l'emplacement des objets) et sémantique/culturelle - utile pour se souvenir d'un titre de film ou de livre). A la fin du cahier sont proposées les solutions aux exercices et une partie " pour aller plus loin " afin d'utiliser les méthodes dans la vie de tous les jours.