Uafas, le dernier des Golems, vit seul au nord de Galway. Libéré de son maître depuis des siècles après lui avoir désobéi, il vit paisiblement dans la campagne irlandaise mais depuis quelque temps sa pierre tendre et calcaire s'érode. Il est temps d'agir s'il ne veut pas mourir. Avec l'aide d'un corbeau bavard et d'une souris soudain dotée de parole, sur les ordres d'un mage douteux, il va partir à la recherche de la plante qui saura le rendre imperméable. Seulement, le monde moderne n'a rien d'amical et son voyage va lui apprendre à détester les routes et craindre les chasseurs de magie. Le prix vaut-il bien tous les sacrifices qu'il fera en chemin ? La collection des Ensorceleurs s'adresse à des lecteurs rêveurs et passionnés qui n'ont peur de relever aucun défi ! Le Dernier Golem est un roman poignant qui nous fait réfléchir sur la vieillesse, l'amitié et la différence.