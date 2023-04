Information : l'indigestion. Penser par soi-même dans le chaos de l'info

Fake News, théories du complot, études citées à l'emporte pièce sur les plateaux télé ou au dîner, pour justifier telle ou telle théorie, fausses vidéos, photos et chiffres sortis d'on ne sait où sur les réseaux sociaux, il n'y a pas une seconde où, les yeux rivés sur l'écran, on ne pose plus la question : "Mais c'est vrai ça ? " Comment s'en sortir ? Comment ne pas perdre pied et trier le vrai du faux ? Est-ce que le vrai existe encore ou la réalité est-elle devenue tellement complexe que tout serait finalement relatif ? Mais alors à qui se fier ? Pour répondre à ces questions et faire face au chaos de l'information, nous n'avons d'autre choix que de changer notre façon d'aborder l'information, tout en se méfiant non seulement des sources d'info, mais aussi de ceux qui les partagent, des algorithmes et même de notre cerveau. C'est l'objectif de ce livre : permettre à chacun de redevenir maitre de sa pensée.