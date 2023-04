Minecraft : L'Eveil du Titan d'acier Une nouvelle aventure épique dans l'univers de Minecraft Michael est un adolescent arrogant et féru de combat, qui rêve d'être gladiateur. Pour cela, il se rend à la grande cité de Brôme pour faire ses preuves et remporter l'argent suffisant pour recouvrir les dettes de sa famille. Tandis qu'il pénètre dans l'arène pour la première fois, le garçon tombe nez à nez avec un adversaire au pouvoir indicible, qui prétend servir le Titan d'acier. Pris de panique et remis à sa place, Michael est blessé au bras et ne peut plus se servir de son épée... Tandis qu'il envisage d'abandonner sa carrière, un oracle prétend qu'il est pourtant le seul à pouvoir empêcher l'éveil de cet étrange titan d'acier, décrit dans les textes anciens comme une divinité dangereuse et maléfique. POINTS FORTS - Une aventure épique non officielle qui prend place dans une grande cité drapée de nombreux secrets. - Un héros intelligent et fort, qui ne se laisse pas abattre par l'adversité. - Une présence féminine accompagnatrice et rassurante en la personne de l'oracle. - Des combats palpitants dans l'univers de la Rome antique, matérialisée dans le monde de Minecraft ! - Des enjeux politiques et des pouvoirs magiques qui se mêlent à une lecture faite pour la jeunesse (les lecteurs de 8 à 14 ans représentent le coeur de cible). - Une fin fermée qui permet d'apprécier l'entièreté de l'histoire sans mystère.