Le Web3 pour tous. Comment l'Internet de demain va révolutionner votre vie (et le monde)

Petit traité de compréhension du Web3 et de la blockchain à l'usage des gens normaux. Qu'est ce que le Web3 ? Pourquoi en parle-t-on ? Qu'implique-t-il par rapport à l'Internet que nous connaissons ? Quelles sont ses conséquences sur notre vie future ? Alors que le Web1 correspondait à des sites Web statiques, sans interaction entre les utilisateurs (lecture), et le Web2 à des plateformes d'échange comme les réseaux sociaux (lecture-écriture), le Web3 renvoie à des applications et sites détenus et contrôlés par les créateurs (lecture-écriture-possession). Dans ce fascinant essai de vulgarisation, l'entrepreneur et activiste Jérémy Giraud plonge le lecteur dans les coulisses de ce nouvel écosystème. Il aborde dans un premier temps l'histoire et le fonctionnement du Web3, en expliquant tous les concepts et termes clés : bitcoin, ethereum, finance décentralisée, NFT et tokenomics, DAOs, etc. Il explore ensuite le potentiel du Web3 et ses bénéfices : transparence, protection de la vie privée, souveraineté des individus... A plus grande échelle, le Web3 peut également avoir un impact sur la vie politique, par exemple en créant des contre-pouvoirs démocratiques ou en apportant une réponse technologique aux problèmes sociaux. Une dernière partie explore les limites du Web3, dans la continuité de celles que nous connaissons aujourd'hui avec le Web2 : notamment le coût environnemental et la fracture numérique. Avec pédagogie et nuance, Jérémy Giraud détaille ces enjeux à étudier pour que le Web puisse être aussi réellement au service de ses utilisateurs.