20, allée de la Danse Tome 5 : Au-delà des apparences

La vie et les rêves des petits rats de l'Opéra Le concours d'entrée à l'Ecole de Danse approche pour les petits stagiaires : le rythme se fait plus intense, les professeurs plus exigeants. Manon est de plus en plus désagréable avec tout le monde. Pourtant, lorsqu'elle se blesse, le Club des Capybaras se porte volontaire pour l'aider. Grâce à cela ils découvrent que, sous ses apparences revêches, Manon cache en réalité une grande solitude... Un joli tome sur l'entraide, l'amitié et les apparences à lire dès 8 ans