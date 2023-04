Bébé serein avec Emmi Pikler

La méthode de l'une des plus célèbres pédiatres du XXe siècle enfin expliquée aux parents Contemporaine de Maria Montessori, la pédiatre hongroise Emmi Pikler (1902-1984) fut l'une des rares médecins pédagogues à s'intéresser aux nourrissons. Au contact des bébés pendant de longues années, Emmi Pikler comprend que : - L'activité spontanée du bébé joue un rôle essentiel dans son développement. - Le bébé est capable de développer des compétences innées, sans aucun enseignement extérieur... -... A condition qu'il soit soutenu par la relation de qualité qu'il entretient avec ses parents, dans un cadre stimulant et sécurisant. - Privilégier la quiétude du bébé et créer des conditions ajustées à ses besoins permet à ses compétences précoces de se développer. Célèbre dans le monde entier, la pensée d'Emmi Pikler est pour la première fois expliquée et illustrée dans un livre à destination de jeunes parents.