Climax Printemps 2023 : Les Riches vont maigrir

Climax est un média trimestriel papier de 116 pages sans pub qui raconte la révolution climatique en cours avec franc-parler, impertinence et humour. Il ne contient aucune courbe anxiogène sur le réchauffement climatique, aucun discours inspirant de sociologue-star, et aucun "top des 10 start-up qui vont nous sauver". Mais au contraire, des tribunes impertinentes, des entretiens qui fâchent, des enquêtes bien trempées, des BD drôles et décalées, des portfolios d'artistes délurés, et même une recette de cuisine, pour parler d'écologie autrement. Peut-on être riche et écolo ? C'est la question à 100 pépettes du dossier central de ce tout nouveau numéro de Climax. On dit que les plus riches sont aussi les plus pollueurs, mais qui sont-ils ? Les fous des jets et îles privés ? Ou nous tous, enfants gâtés du capitalisme ? Et si la crise écologique dépendait (beaucoup) de la façon dont nous dépensons tout ce "pognon de dingue" ? Et si, justement, on décidait de faire maigrir les riches ? Au sommaire : - Décryptage : être anti-riche est-il un truc de riche ? - Reportage "Sous la playa, la moula : la nature peut-elle s'acheter ? " - Seconde main, première classe : le nouveau luxe de la poussière - Le bilan carbone de l'humoriste Thomas VDB - Une interview de Printemps Ecologique, le tout nouveau syndicat écolo' pour faire la révolution au bureau - Un tuto militantisme sur Instagram pour apprendre à faire du "tag-bombing" - Un petit répertoire d'actions pour déranger le cours du quotidien - Cinq "arguments bidons" décryptés et tous les contre-arguments pour y répondre - Une virée chez les enfants gâtés de l'écologie avec l'anthropologue Fanny Parise - Du décryptage de greenwashing à gogo - Une BD exclusive sur la guérilla contre la pub dans l'espace public - Un test de personnalité complètement zinzin - Des portfolios avec plein de beaux visuels fluos et lumineux - Nos habituelles pages de jeux et de coloriages pour enfants pas sages ...