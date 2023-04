Le guide de l'alimentation ayurvédique. Recettes & conseils pour une meilleure santé

L'ayurvéda est une médecine traditionnelle indienne qui a pour rôle de rétablir l'harmonie entre le corps et l'esprit. En vous aidant à comprendre votre constitution personnelle - ou dosha -, l'ayurvéda vous permet d'adapter votre mode de vie et votre alimentation afin d'atteindre cet équilibre. Cet ouvrage vous offre un parcours guidé pour vous reconnecter à la nourriture, à votre corps, à la santé et au monde naturel dont vous faites partie. A partir de la sagesse ancestrale de l'ayurvéda, l'auteure vous propose une vision alternative du corps dans lequel vous vivez, un autre point de vue sur les aliments que vous mangez, et vous invite à redéfinir la notion de bonne santé. Vous y découvrirez notamment : - le concept de constitution unique, ou dosha ; - comment personnaliser votre rapport à la nourriture ; - comment vivre en harmonie avec les cycles naturels ainsi que les saisons ; - comment éviter les régimes, ne plus souffrir de fringales et ne plus prendre de poids ; - comment adopter de bonnes habitudes alimentaires. Grâce à ce guide pratique, vous apprendrez, étape par étape, à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre et à prendre pleinement conscience des aliments que vous mangez.