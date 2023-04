Mieux gérer votre temps pour en gagner

Quelles méthodes permettent de mieux gérer au quotidien sa charge de travail ? Comment hiérarchiser ses objectifs et faire face aux urgences ? Quels réflexes acquérir pour ne plus perdre son temps en activités superflues ? Pour répondre à ces questions fondamentales, ce nouvel ouvrage HBR réunit une dizaine d'articles proposant un éclairage inédit sur la gestion du temps, l'une des préoccupations essentielles des cadres et des managers. Riche d'outils et d'exemples concrets, il vous aidera à établir un programme clair et sélectif afin de vous recentrer sur vos priorités pour gagner en efficacité. Faire plus et mieux en moins de temps : tel est le défi que vous invitent à relever les experts HBR ! En suivant leurs conseils, vous saurez enfin comment organiser vos journées afin de ne plus vous sentir constamment débordé ni fatigué.