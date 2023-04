Métro Breizh. L'histoire de la Bretagne au rythme de ses villes et villages

Laissez-vous emporter par l'histoire de cette terre de légendes Découvrez l'histoire fascinante de la Bretagne à travers les âges avec Métrobreizh illustré. De villes en villages, des pierres de Carnac vieilles de 6 000 ans au sable d'or du tourisme actuel, cette région ancienne et mystique n'a cessé de surprendre et d'émerveiller. Suivez les pas du roi Arthur et de tous les souverains qui ont forgé la légende bretonne, rencontrez des saints méconnus et plongez dans l'atmosphère colorée des pardons... Bien plus qu'une simple histoire de la péninsule, cet ouvrage est une invitation à vous immerger dans la magie de l'Armorique. Laissez votre esprit vagabonder vers les temps anciens des Celtes, vers les ducs qui ont manié l'épée pour préserver leur indépendance, vers ces audacieux qui ont fait alliance avec la France. Récits et illustrations se combinent ici pour raconter une Bretagne fière et souveraine, qui a su préserver son identité et sa culture uniques au fil des siècles