Les répétitions et autres nouvelles inédites

Vingt-quatre nouvelles et deux brefs romans composent ce recueil, dont beaucoup de textes sont restés inédits jusqu'alors. Les nouvelles, écrites entre la fin des années 1930 et 1980 offrent un vaste échantillon des différentes tonalités narratives et thématiques de Silvina Ocampo. On y retrouve ses obsessions fécondes, toujours insondables, inquiétantes : le mystère des maisons et des jardins, les cruautés et les artifices de l'enfance, la prédestination d'un nom, les amours fantasmées... Défiant les frontières entre le quotidien et l'exceptionnel, éprise de la magie imperceptible de chaque jour, Silvina Ocampo instille dans le récit une dose de vraisemblance mais elle ne renonce jamais aux situations qui frôlent le fantastique, tout aussi cohérentes et plausibles que le monde dit réel. C'est avec une grande liberté narrative que Silvina Ocampo tisse une matrice poétique aux dialogues singuliers. Depuis 2017, les éditions des femmes-Antoinette Fouque ont entrepris de mieux faire connaître son oeuvre immense en France. Elles ont publié La Promesse (2017), Sentinelles de la nuit (2018) et Inventions du souvenir (2021), également traduits par Anne Picard. D'autres traductions sont prévues.