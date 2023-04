Ce livre n'est pas un livre sur l'entrepreneuriat avec des conseils techniques pour monter sa boîte. Ce livre n'est pas non plus un livre de développement personnel. Ce livre est l'histoire de Shanty Biscuits par Shanty elle-même. Shanty Biscuits c'est le résultat du parcours mouvementé, extrême émotionnellement et surtout passionnant de Shanty, du 100 % fait-maison avec son rouleau à pâtisserie dans sa cuisine à une usine de 800 m. Voici la vraie histoire de Shanty Biscuits par Shanty, l'envers du décor, le pourquoi du comment, ses plus beaux échecs et ses coups d'éclats, ce qu'il y a dans sa tête, dans son coeur et comment elle a réussi à monter cette boîte iconique à partir de rien.