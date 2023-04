La géopolitique, tout simplement. Comprendre le monde et les relations internationales, Edition revue et augmentée

Conçu comme une référence familiale, ce livre entièrement illustré constitue une introduction pédagogique et ludique à la géopolitique. Découpé en 36 courts chapitres de 8 à 10 pages, il aborde aussi bien l'histoire des relations internationales que les problématiques régionales et les enjeux contemporains. Chacun des chapitres, très structuré, permet au lecteur de s'informer, en fonction de son niveau de connaissances et de son degré de curiosité.